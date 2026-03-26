DEO PALILULE SUTRA BEZ VODE: Suve slavine od rane zore, obezbeđene auto-cisterne - proverite da li je i vaša ulica na listi

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula, sutra, 27. marta, veliki broj potrošača ostaće bez vode u periodu od 8.30 do 18 časova. Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije biće na terenu, a za najnužnije potrebe obezbeđene su cisterne.
Vodu sutra neće imati potrošači u sledećim ulicama:
- Albanske spomenice
- Nikodima Milaša
- Milana Tankosića
- Ljube Didića
- Bistrička
- Primorska
-Miroslava Radojčića
Umanjen pritisak u okolnim ulicama
Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" napominju da potrošači u ulicama koje se graniče sa gorenavedenim mogu osetiti umanjen pritisak vode tokom trajanja radova.
Obezbeđene auto-cisterne
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne, a nadležni apeluju na građane da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Sve dodatne informacije građani mogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj 0800/110-011 (za pozive iz fiksne telefonije). Detaljna obaveštenja dostupna su i na zvaničnoj veb-adresi www.bvk.rs.
Autor: D.S.