Beograd svim đacima isplaćuje po 20.000 dinara! Detaljni vodič za prijavu, a zna se i kad kreće isplata

Grad Beograd će i ove godine, treći put zaredom, obezbediti "đačku pomoć” za redovne učenike osnovnih i srednjih škola na svojoj teritoriji. Kako je izjavila sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić, novčana podrška iznosiće 20.000 dinara po učeniku.

Predviđeno je da sredstva budu isplaćena u četiri jednake mesečne rate, a realizacija uplata očekuje se početkom juna, jula, avgusta i septembra. Cilj ove mere je dodatna podrška porodicama i unapređenje uslova školovanja dece u Beogradu.

Čamagić je dodala da su škole već obaveštene o prikupljanju podataka potrebnih za realizaciju isplata i da su one izuzetno važan partner u ovom procesu.

- U školama se prikupljaju svi neophodni podaci na osnovu kojih će roditeljima biti uplaćena sredstva. Izuzetno smo zahvalni školama na posvećenosti i saradnji. Još jednom želimo da podsetimo sve roditelje da se obrasci mogu dobiti i naknadno popunjeni predati učiteljima i razrednim starešinama u školama koje njihova deca pohađaju - istakla je Čamagić.

Dilema među roditeljima

Međutim, mnogi roditelji osmaka i budućih prvaka imaju dilemu oko toga kako i kada da podnesu prijavu za "đačku pomoć" s obzirom na to da osmaci tek u julu upisuju srednju školu.

- U obrascima koji su dobili od škole roditelji osmaka upisuju trenutni naziv škole i razred, dok majke i očevi prvaka prijavu popunjavaju pri upisu - objasnila je za Kurir Čamagićeva.

Kako se prijaviti za pomoć

Za dobijenje pomoći u iznosu od 20.000 dinara potrebno je da roditelji ispune obrazac koji se dobija u školi koju dete pohađa, kao i da dostave fotokopiju prednje strane platne kartice. Sve informacije roditelji mogu dobiti u svim osnovim i srednjim školama na teritoriji Grada Beograda.

