PET LINIJA JAVNOG PREVOZA MENJA TRASU! Radovi u ovom delu Beograda: Evo koje linije i gde voze od 29. marta do 20. aprila!

Tokom izvođenja radova na tehničkom regulisanju u ulici Tošin bunar na delu između zona raskrsnica sa ulicama Pariske komune i Džona Kenedija u periodu od 29.03.2026. do 20.04.2026. godine doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj krajnje desne saobraćajne trake ulice Tošin bunar gledano u smeru ka Zemunu na posmatranoj deonici zbog čega će vozila javnog prevoza u smeru ka gradu saobraćati na svojim redovnim trasama, dok će u smeru ka Zemunu saobraćati na sledeći način:

Linije br. 18 i 78 — ulicama Pariske komune, Bulevar maršala Tolbuhina, Bulevar Mihajla Pupina, Aleksandra Dubčeka, 22. Oktobra, Vrtlarska, Ivićeva, Teodora Herlca i dalje redovnim trasama;

Linija br. 45 — ulicama Tošin bunar, Pariske komune, Bulevar maršala Tolbuhina, Bulevar Mihajla Pupina, Aleksandra Dubčeka, Nikolaja Ostrovskog i dalje u skladu sa režimom definisanim u sklopu radova u ulici Dobrovoljačka);

Linija br. 15N — ulicama Tošin bunar, Pariske komune, Bulevar maršala Tolbuhina, Bulevar Mihajla Pupina, Aleksandra Dubčeka, 22. Oktobra, Vrtlarska, Ivićeva, Teodora Herlca i dalje redovnom trasom;

Linija br. 18N — ulicama Tošin bunar, Pariske komune, Bulevar maršala Tolbuhina, Bulevar Mihajla Pupina, Aleksandra Dubčeka, 22. Oktobra, Vrtlarska, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća, kao i privremeno stajlište "IX beogradska gimnazija 1", na poziciji ED stuba koji se nalazi u ulici Bulevar maršala Tolbuhina ispred kućnog broja 93, odnosno oko 30 metara pole pešačkog prelaza koji se nalazi u visini škole "IX beogradska gimnazija".

Autor: A.A.