Popodnevni špic u Beogradu danas donosi pojačane saobraćajne gužve na ključnim mestima u gradu.
Najveće zastoje vozači mogu očekivati na Gazeli i Brankovom mostu u pravcu ka centru, kao i na Trgu Nikole Pašića.
S druge strane, Autokomanda i Slavija su prohodne, pa vozači ovim pravcima mogu brže stići do željenih destinacija.
Takođe, Takovska ulica je bez zastoja i normalno funkcioniše.
Saobraćajna policija apeluje na strpljenje i poštovanje propisa, posebno u vreme najvećih gužvi kada je saobraćaj usporen.
Autor: Iva Besarabić