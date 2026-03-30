Đurđev: Vučić zaslužan za najpovoljniju cenu ruskog gasa

Zahvaljujući principijelnoj i prijateljskoj politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića prema Rusiji Srbija može računati na više nego duplo jeftiniji ruski gas u odnosu na tržišnu cenu. To je dokaz da su srpsko-ruske bratske i prijateljske veze neraskidive i da ih nikakvi pritisci kolektivnog Zapada ne mogu potkopati - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On ističe da je Vučić jedini evropski predsednik koji nije dozvolio da njegova zemlja uvede sankcije Rusiji.

,- Rusija nam je uvek pomagala, to je iskreni prijatelj Srbije, a njen predsednik Vladimir Putin je je naš brat. To je jedina prava reč koja opisuje njegov odnos prema našem narodu i zemlji - precizirao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige očekuje nastavak jačanja i produbljivanja srpsko-ruskih odnosa.

- Videli smo iz razgovora Vučića i Putina da je ruski predsednik veoma zainteresovan za situaciju na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, kao i da je obavešten o hrvatsko-albanskom vojnom savezu. Dolaze bure i oluje na svetskom geopolitičkom okeanu, moramo privezati uže našeg srpskog čamca za ruski brod - zaključio je Đurđev.