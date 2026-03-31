Lepa vest za Beograđane: Od sutra nova linija gradskog prevoza, evo kuda saobraća

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Od sutra će biti uspostvaljena nova linija gradskog prevoza 62, a vozila na ovoj liniji saobraćaće na relaciji Zvezdara - Mirijevo 4.

Linija će imati lokalni karakter i pokrivaće zonu Mirijeva, ulice Milana Rakića i Gradske bolnice, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Deo trase nove linije činiće ulice Rudi Čajaveca, Ljubiše Miodragovića i Nine Kirsanove sa tri nova stajališta ("OŠ Pavle Savić", "Vrtić Zvončica" i "Maje Dimitrijević").

Vozila na liniji broj 62 saobraćaće od okretnice Zvezdara ulicama Čingrijina - Dimitrija Tucovića - Batutova - Milana Rakića - Matice Srpske - Rableova - Mirijevski venac - Semjuela Beketa - Koste Nađa - Rudi Čajaveca - Ljubiše Miodragovića - Nine Kirsanove - Mihaila Bulgakova, do Mirijeva 4.

Na liniji će biti angažovana dva vozila tipa minibus sa intervalom nailaska od 30 minuta.

Prvi polazak je predviđen sa okretnice Zvezdara u 05.30, a poslednji sa okretnice Mirijevo 4 u 20.40, dodaje se u saopštenju.

Autor: Marija Radić

