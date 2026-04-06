Beograd

DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku za isključenja delovi ovih 6 opština

Izvor: Kurir.rs

EDB Beograd za danas je planirala radove u šest beogradskih opština.

Spisak isključenja struje

Vračar

09:00 - 14:00 VARDARSKA: 4,

Savski venac

09:00 - 16:00 V LUKIĆA KURJAKA: 2-6A,

Čukarica

09:00 - 14:00 Naselje ŽELEZNIK: UČITELJA MIHAILOVIĆA: 32-34,38,33-39,
08:30 - 14:00 MLADENA MITRIĆA: 7-9, OBALSKIH RADNIKA: bb,27-37, S.ĐURĐEVIĆA-TROŠARINCA: 6-8,5-7,

Rakovica

09:00 - 14:00 Naselje KIJEVO: DRUGOG SEPTEMBRA: 122-138, LETIĆEVA: 1-1A, PROLETERSKA: 2A-14,3-3B,

Zemun

08:30 - 11:30 ĐORĐA PANTELIĆA : 2-40,1,5,9-31, DR NEDELJKA ERCEGOVCA : 4-30,11-29V/2, JOSIPA KULUNDŽIĆA : 4-40,3-39, VIKENTIJA RAKIĆA : 12-14,18-22,15-33,

Surčin

09:00 - 12:00 Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 2-20,24A,1-31,

Autor: A.A.

