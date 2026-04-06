ĐURĐEV: Vreme je za vojni savez Srbije, Mađarske i Slovačke

Otkriće eksploziva u neposrednoj blizini gasovoda koji povezuje Srbiju i Mađarsku nije izolovan incident, rekao je Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige.

- To je jasna, snažna i nedvosmislena poruka da je energetska bezbednost postala jedno od ključnih bojišta savremenog sveta, istakao je Đurđev. Danas se ne napadaju samo granice i teritorije napadaju se cevi, resursi, tokovi i sistemi koji održavaju države u životu. Onaj ko kontroliše energiju, kontroliše stabilnost. Onaj ko ugrožava energiju, ugrožava državu - dodao je Đurđev.

Premijer Mađarske Viktor Orban s pravom je reagovao ozbiljno, odgovorno i državnički, jer napad na infrastrukturu nije pitanje jedne kompanije ili jednog sistema to je direktan udar na stabilnost čitavog regiona, naveo je Đurđev.

- Istovremeno, Srbija je pokazala ono što se od ozbiljne države očekuje u vremenima krize snagu, kontrolu, brzinu i odlučnost. Zahvaljujući blagovremenoj reakciji naših službi, sprečena je potencijalna katastrofa koja je mogla da ima nesagledive posledice po snabdevanje, ekonomiju i bezbednost - istakao je Đurđev.

Đurđev naglašava da posebnu pohvalu zaslužuje predsednik Aleksandar Vučić, koji je pravovremeno informisao partnere, pokazao političku zrelost i jasnu svest o težini trenutka, kao i sve naše bezbednosne strukture od vojnih do civilnih službi koje su još jednom dokazale visok stepen profesionalizma, budnosti i sposobnosti da zaštite građane Srbije.

- U poslednjih nekoliko godina svedočimo kontinuiranom nizu incidenata koji pogađaju energetsku infrastrukturu Evrope - konstatovao je Đurđev i dodao:

- Eksplozije na gasovodima, uključujući sabotaže poput „Severnog toka“, prekidi i ograničenja tranzita gasa kroz ključne pravce, politički motivisane odluke koje direktno utiču na snabdevanje, sankcije Naftnoj industriji Srbije, pokušaji destabilizacije energetskih tokova u centralnoj Evropi, ali i, što je posebno važno i što se namerno minimizuje u javnosti, eksplozije, havarije i incidenti u rafinerijama u Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj u okviru sistema kompanije MOL grupa sve to pokazuje da se radi o širem obrascu.

Đurđev dodaje da kada se sve ovo sagleda u celini, postaje nemoguće govoriti o slučajnostima.

- Ovo je sistem. Ovo je novi oblik ratovanja - rekao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige tvrdi da i upravo zato energetika više nije pitanje tržišta ona je pitanje bezbednosti, suvereniteta i opstanka.

- U tom kontekstu, posebno zabrinjavaju rastuće tenzije u odnosima Mađarske i Ukrajine, upravo oko pitanja tranzita gasa, kontrole tokova i politike snabdevanja, ocenio je Đurđev. Kada se energetski tokovi dovode u pitanje, tada je ugrožena čitava Evropa - istakao je Đurđev i dodao:

- Ponašanje Ukrajine u ovim okolnostima sve više se pokazuje kao faktor nestabilnosti, jer svaka odluka koja ugrožava energetske tokove direktno pogađa ne samo Mađarsku, već i čitavu Evropu.

Đurđev poručuje da zato mora da se kaže jasno, bez uvijanja ovakva politika predstavlja ozbiljan rizik po energetsku bezbednost kontinenta.

- Upravo zato, ovo je trenutak koji zahteva političku hrabrost, jasnu viziju i istorijske odluke. Prvi korak mora biti formiranje zajedničkog vojno-bezbednosnog saveta Srbije, Mađarske i Slovačke, tri države koje dele zajedničke interese, izložene su sličnim pritiscima i imaju istu potrebu da zaštite svoje resurse, svoju infrastrukturu i svoje građane - naglasio je Đurđev koji dodaje da drugi, još važniji korak, jeste da Mađarska, na čelu sa Viktorom Orbanom, povuče priznanje tzv. Kosova i time pošalje snažnu, jasnu i istorijsku poruku istinskog prijateljstva prema Srbiji.

- I to upravo sada, u poslednjoj nedelji izborne kampanje u Mađarskoj. To ne bi bio samo politički potez. To bi bio čin koji ima težinu istorije - poručio je Đurđev i naglasio:

- Čin koji bi Viktora Orbana upisao u srpsku i mađarsku istoriju kao državnika koji je imao hrabrosti da brani istinu i hrišćansku Evropu - ocenio je Đurđev i naglasio da kao lidera koji nije sledio pritiske, već principe.

- Kao čoveka koji je postupio u skladu sa vrednostima hrišćanske i istinske Evrope. Posebno imajući u vidu da je Slovačka, kao bratska država, pokazala principijelnost i nije priznala Kosovo, otvara se prostor da i Mađarska zauzme istu poziciju i time potvrdi savezništvo ne samo rečima, već delima, poručio je Đurđev. Ali nijedan spoljnopolitički potez ne može zameniti unutrašnju snagu države. Zato Srbija mora da deluje odmah bez odlaganja - istakao je Đurđev.

Đurđev ističe da je neophodno osnivanje nacionalne agencije za energetsku bezbednost.

- Ne kao još jedne institucije, već kao operativnog centra države. Centra koji će štititi kritičnu infrastrukturu, sprečavati sabotaže, analizirati pretnje, koordinisati rad vojnih i civilnih službi i reagovati pre nego što se dogodi kriza - istakao je Đurđev i naglasio da Srbija mora da nastavi da jača svoju državu. Srbija mora da gradi saveze sa onima koji dele iste vrednosti. Srbija mora da štiti svoje resurse kao pitanje opstanka.

- Jer u vremenu koje dolazi neće opstati najveći, opstaće najspremniji. Opstaće oni koji znaju šta brane i koji imaju snage da to odbrane - naglasio je Đurđev.