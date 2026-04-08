Konkurs za vrtiće u Beogradu od danas do 8. maja: Prijave isključivo preko eUprave

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Ovogodišnji Konkurs za upis dece u predškolske ustanove na teritoriji Beograda počinje danas, 8. aprila, i trajaće do 8. maja, izjavila je gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić, navodeći da je na raspolaganju oko 15.000 slobodnih mesta, a prijave se podnose isključivo preko portala eUprave.

„Konkurs je počeo za svih 17 gradskih opština, a na raspolaganju je 318 objekata“, rekla je Čamagić za Tanjug.

Prema njenim rečima, dinamika Konkursa je takva da će se prijave zatvoriti 8. maja, a preliminarne liste će biti istaknute 1. juna.

"Tada se otvara rok za žalbe, koji će trajati do 8. juna. Upisne komisije razmatraće žalbe do 15. juna, nakon čega se očekuju konačne rang liste”, objasnila je Čamagić.

Ona je istakla da će se zahtevi za upis podnositi, kao i ranije, isključivo elektronski, i to putem usluge eVrtić na portalu eUprava.

Sva potrebna dokumentacija pribavlja se po službenoj dužnosti, te nije potrebno da roditelji bilo šta dostavljaju lično ustanovama, rekla je Čamagić.

“Mi smo danas u prilici da kažemo da većina najmlađih Beograđana ide u vrtić. Preko 86.000 dece boravi u vrtićima u Beogradu, što je u skladu sa evropskim standardima. I u narednoj godini boravak u beogradskim vrtićima biće besplatan”, rekla je Čamagić.

DETALJNA PROGNOZA! RHMZ najavio veliki pad temperature: Zima se vraća na Veliki petak, mraz će okovati delove Srbije, biće i snega

Autor: Marija Radić

