Kvarovi na mreži: Do 15 sati ove opštine neće imati vodu

Zbog kvarova na mreži u 11 beogradskih opština, danas će doći do isključenja vode, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija.

Do prekida vodosnabdevanja doći će u sledećim opštinama/ulicama:

- Stari grad: Knez Miletina 39

- Savski venac: Tolstojeva 33a

- Vračar: Svetozara Markovića 10

- Palilula: Cvijićeva 84a, Partizanski blok 1. ulica 4 – Krnjača

- Zvezdara: Dragoslava Srejovića 70b, Nikole Grulovića 28 – Veliki Mokri Lug

- Voždovac: Nikole đurkovića bb, Stefana Prvovenčanog 1, Put za Ćumurane 76 – Ripanj, Železnička 25a – Ripanj

- Čukarica: Straška Pindžura 17, Lole Ribara 28 – Železnik

- Novi Beograd: Bulevar Arsenija Čarnojevića 25

- Zemun: Teodora Hercla 39, Aerodromska 88d – Batajnica

- Grocka: Stražilovska 8 – Vinča

- Surčin: Ulica Mira bb – Boljevci

Potrošači će do 15:00 sati biti bez vode.

O planiranim radovima na vodovodnoj mreži, kao i iznenadnim kvarovima, možete se informisati na zvaničnom sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija.



Autor: D.S.