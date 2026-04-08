Kvarovi na mreži: Do 15 sati ove opštine neće imati vodu

Zbog kvarova na mreži u 11 beogradskih opština, danas će doći do isključenja vode, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija.
Do prekida vodosnabdevanja doći će u sledećim opštinama/ulicama:
- Stari grad: Knez Miletina 39
- Savski venac: Tolstojeva 33a
- Vračar: Svetozara Markovića 10
- Palilula: Cvijićeva 84a, Partizanski blok 1. ulica 4 – Krnjača
- Zvezdara: Dragoslava Srejovića 70b, Nikole Grulovića 28 – Veliki Mokri Lug
- Voždovac: Nikole đurkovića bb, Stefana Prvovenčanog 1, Put za Ćumurane 76 – Ripanj, Železnička 25a – Ripanj
- Čukarica: Straška Pindžura 17, Lole Ribara 28 – Železnik
- Novi Beograd: Bulevar Arsenija Čarnojevića 25
- Zemun: Teodora Hercla 39, Aerodromska 88d – Batajnica
- Grocka: Stražilovska 8 – Vinča
- Surčin: Ulica Mira bb – Boljevci
Potrošači će do 15:00 sati biti bez vode.
O planiranim radovima na vodovodnoj mreži, kao i iznenadnim kvarovima, možete se informisati na zvaničnom sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija.
