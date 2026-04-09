Odlične vesti za Beograđane: Besplatan parking u zoniranom delu prestonice OD PETKA DO UTORKA

Javno komunalno preduzeće "Parking servis" saopštilo je da, zbog obeležavanja uskršnjih praznika, neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada od petka, 10. aprila do utorka, 14. aprila, kada počinje redovna naplata i kontrola parkiranja.

U istom periodu, shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134G.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal", tokom predstojećeg praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Naplata i kontrola parkiranja počinje u utorak, 14. aprila, kada sa radom počinju i poslovnice Korisničkog servisa.

Autor: Marija Radić