ČETIRI LINIJE MENJAJU TRASU Počinju radovi u ovom delu Beograda, ukida se i jedno stajalište

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će od srede, 15. aprila, početi pripremni radovi na izgradnji dela tunelske veze od Ulice Karađorđeva do Dunavske padine, u okviru prve faze projekta.

Tokom navedene faze radova koja obuhvata ulicu Jovana Avakumovića (deo od ulice Bulevar despota Stefana u dužini od 110 metara prema ulici Poenkareova) i Bulevar despota Stefana (deo od ulice Dragoslava Srejovića u dužini od 450 metara do Ulice kralja Dragutina), predviđena su sledeća zauzeća i izmene:

potpuno zatvaranje za saobraćaj ulice Jovana Avakumovića na posmatranoj deonici,

zatvaranje za saobraćaj desne saobraćajne (žute) trake ulice Bulevar despota Stefana od ulice Dragoslava Srejovića do Ulice kralja Dragutina, gledano u smeru ka centru grada, dok preostala saobraćajna traka postaje traka isključivo za vozila javnog prevoza.

Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza, koje će se kretati na sledeći način:

Linije 33 i 48

u smeru ka Kumodražu i Miljakovcu, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)” ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana, Mitropolita Petra i dalje redovnim trasama;

u smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most)”, ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa;

Linija 58

u smeru ka Železniku, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)” ulicama: Poenkareova, Cvijićeva, Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;

u smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most)” će se kretati na svojoj redovnoj trasi;

Linija 96

u smeru ka Borči, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)” ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;

u smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most)”, ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno će biti ukinuto stajalište "Jovana Avakumovića” u ulici Bulevar despota Stefana (ispred zgrade MUP-a) – u smeru ka gradu, dok će vozila sa linija 33, 48 i 96 u smeru ka gradu privremeno koristiti stajalište "Železnička stanica (Dunav)” (#709), koje u redovnom režimu koristi linija 44 kao svoje polazno stajalište.

