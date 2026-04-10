KRVAVI OBRAČUN U LUCI BEOGRAD Dva mladića (27) dobila višestruke povrede nožem, prevezeni na reanimaciju Urgentnog centra

Izvor: Tanjug, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, pink.rs

Dva muškarca stara 27 godina prevezena su u Urgentni centar nakon ubadanja nožem u Luci Beograd, jutros u 2.15 časova, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Prema rečima dr Danijele Jeftić iz Hitne pomoći, radilo se o višestrukim povredama, i oni su prevezeni do reanimacije Urgentnog centra. Do ubadanja hladnim oružjem došlo je u Luci Beograd, odnosno u Ulici Žorža Klemansoa.

Takođe, dve osobe su zadobile lakše povrede u dvema saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile u Beogradu.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći obavile 107 intervencija, od kojih je 20 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljale osobe koje su imale problema sa gušenjem i srčani bolesnici.

