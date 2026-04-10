Zemljotres pogodio Beograd: Zatresao se ovaj deo glavnog grada!

Rano jutros, dok je većina Beograđana spavala, registrovan je slab zemljotres na teritoriji opštine Palilula. Prema zvaničnim podacima Republičkog seizmološkog zavoda (RSZ), epicentar potresa bio je u naselju Jabučki rit, nedaleko od Ovče.

Potres je zabeležen tačno u 03:00 časa, a aparati su očitali magnitudu od 1.7 jedinica Rihterove skale. Zemljotres se dogodio na dubini od 5 kilometara, što se smatra relativno plitkim potresom, ali zbog niske magnitude, osetio se samo u neposrednoj blizini epicentra.

Zemljotresi ovakvog intenziteta spadaju u kategoriju mikro-zemljotresa koje ljudi često i ne osete, a praktično je nemoguće da izazovu bilo kakva oštećenja na objektima, čak ni u samoj epicentralnoj oblasti.

Autor: A.A.