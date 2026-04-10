Košarkaši Partizana večeras dočekuju Žalgiris u Evroligi

Košarkaši Partizana večeras od 20.30 sati dočekuju Žalgiris u meču 37. kola Evrolige.

Biće to prilika da navijači "crno-belih" odaju počast preminulom najtrofejnijem treneru u istoriji kluba Dušku Vujoševiću.

"Vujošević je legenda u Srbiji i u evropskoj košarci, naročito u Partizanu, tužan dan za njegovu porodicu. On je bio veoma dobar trener, stvarao je mnoge generacije", rekao je sadašnji trener crno-belih Španac Đoan Penjaroja.

On je podsetio na debakl protiv Žalgirisa u prvom delu sezone i poraz rezultatom 109:68.

"To je utakmica Evrolige, nije lako da se takmičimo posle ovoliko utakmica. Hoćemo da se takmičimo, igrači se sećaju utakmice sa Žalgirisom u Kaunasu, njima je ovo veoma bitna utakmica", naveo je Penjaroja.

Partizan je posle odlične serije doživeo dva vezana poraza u dva različita takmičenja.

"Veoma je važno da reagujemo, da igramo bolje, da oporavimo naš ritam, ali to nije lako. Igramo dosta utakmica, imamo problema. Jasno je da igramo kod kuće, protiv dobrog tima", istakao je Penjaroja.