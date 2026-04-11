Deljenje Blagodatnog ognja večeras u Hramu Svetog Save u Beogradu

U Hramu Svetog Save u Beogradu večeras će se, pre ponoćne liturgije, vernicima deliti plamen Svetog i blagodatnog oganja sa Hristovog groba u Jerusalimu.

Na početku Vaskršnjeg jutrenja, tačno u 23 časa, arhijerej koji će prevoditi liturgiju Blagodatnim ognjem upaliće prvu sveću kako bi tim svetim plamenom svi prisutni vernici upalili svoje sveće.

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, nakon što su izraelske vlasti ukinule zabranu posete svetim mestima u Jerusalimu, dao je blagoslov da nadležne crkvene službe preduzmu odgovarajuće mere kako bi i ove godine Sveti i blagodatni oganj sa Hristovog groba stigao u Beograd, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Svake godine, u subotu pred Vaskrs kada služi patrijarh jerusalimski Teofil, u Kuvukliji, na Grobu Hristovom, dešava se jedno od najvećih čuda koje se ponavlja od davnina - sa neba silazi Blagodatni oganj koji čudesno pali sveće patrijarhu, a potom i ostalim vernicima.

Na Veliku subotu poklonici, ljudi različitih nacionalnosti i predstavnici različitih crkava, dolaze u hram Groba Gospodnjeg i čekaju poseban Božji blagoslov, silazak Blagodatnog ognja.

U hramu se još sa večeri u petak pogase sva kandila, vrata Kuvuklije ostaju zapečaćena, a oko dva časa posle podne litija koju predvodi jerusalimski patrijarh pristiže ka Kuvukliji.

Patrijarh ostaje samo u stiharu i sa trideset tri sveće u rukama, po broju Hristovih godina proživljenih na zemlji, ulazi ka grobu, dok ljudi sa usrdnom molitvom iščekuju čudo.

U jednom trenutku svetlost obasjava Kuvukliju, patrijarh izlazi sa upaljenim svećama i vernici plamenom tih sveća pale svoje.

"Za nekoliko minuta čitav hram se ispunjava beloplavičastim sjajem. Ljudi kao da se kupaju u neopalimom ognju, koji nikog ne peče. Svi se raduju sišavšoj blagodati, osećaju nevidljivo prisustvo Isusa Hrista. Sveti oganj je počeo da da se pojavljuje u oltaru Anđela, u velikoj većini slučajeva u obliku luka nad ulazom u sam Grob Gospodnji. Ponekad je oganj hitao ka pećini i kao da je tamo ulazio čas s jedne čas s druge strane. Oganj ima belo-plavičastu boju, kao i u subotu uoči Vaskrsa, i pojavljivao se dvadeset puta", navode iz SPC.

Kako bi se otklonile sve sumnje u taj čudesni događaj pojava svetog Ognja se zbiva pod strogim i revnosnim nadzorom civilnih vlasti, a u jednoj od službenih beleški o merama koje se preduzimaju navodi se:

"Sve vatre u hramu se gase još prethodnog dana, na Veliki petak, i hram ostaje pod kontrolom policije. Prostorija Groba Gospodnjeg se temeljito pregleda i zatim se ulaz u nju zapečaćuje. Samog patrijarha pregledaju od glave do pete, kako bi utvrdili nema li nečeg zapaljivog. Tek posle toga skidaju pečat sa ulaza u Grob Gospodnji i puštaju patrijarha u njega radi dobijanja Blagodatnog ognja. Kroz neko vreme, posle usrdne molitve, dobivši Blagodatni oganj, patrijarh njime pali svežnjeve sveća, izlazi i predaje oganj prisutnima u hramu, i sav se hram ozaruje morem ognja."

Blagodatni oganj tokom prvih minuta ne pali i ne peče, a kasnije postaje uobičajeni, stihijski, materijalni.

Autor: Iva Besarabić