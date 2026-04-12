Hitna pomoć imala pune ruke posla: Jedna stvar je lekarima bila posebno čudna

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Dogodile su se dve saobraćajne nezgode tokom noći. Dosta poziva je bilo zbog psihijatrijskih i alkoholisanih pacijenata.

Tokom protekle noći obavljen je veliki broj intervencija na javnim mestima zbog osoba u alkoholisanom stanju i pod dejstvom narkotika, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Takođe, u toku noći dogodile su se dve saobraćajne nezgode, saopštio je dr Aleksandar Čokanović iz Hitne pomoći za Javni servis Srbije.

- Ono što je interesantno jeste da je dosta psihijatrijskih pacijenata bilo među pozivima koje su naše ekipe obavile i dosta alkoholisanih pacijenata - dodaje dr Čokanović.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 107 puta, a od toga je 20 intervencija bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najviše javljali psihijatrijski pacijenti, hronični kardiovaskularni bolesnici i astmatičari.

Autor: Jovana Nerić

POVEZANE VESTI

Hronika

HITNA POMOĆ IMALA PUNE RUKE POSLA: 3 saobraćajke, ljudi tražili lekarsku pomoć i zbog 'prazničnog prejedanja'

Hronika

PUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ: Troje povređenih u udesima u Beogradu

Hronika

Pune ruke posla za Hitnu pomoć u Beogradu: U dva udesa troje povređenih, veliki broj poziva hroničnih bolesnika

Hronika

Četiri udesa, četvoro povređenih! Hitna pomoć imala pune ruke posla

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Pune ruke posla za lekare zbog pijanih, dovozili ih na VMA na detoksikaciju

Hronika

Pune ruke posla za Hitnu pomoć: U udesima povređene dve osobe