Hitna pomoć imala pune ruke posla: Jedna stvar je lekarima bila posebno čudna

Dogodile su se dve saobraćajne nezgode tokom noći. Dosta poziva je bilo zbog psihijatrijskih i alkoholisanih pacijenata.

Tokom protekle noći obavljen je veliki broj intervencija na javnim mestima zbog osoba u alkoholisanom stanju i pod dejstvom narkotika, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Takođe, u toku noći dogodile su se dve saobraćajne nezgode, saopštio je dr Aleksandar Čokanović iz Hitne pomoći za Javni servis Srbije.

- Ono što je interesantno jeste da je dosta psihijatrijskih pacijenata bilo među pozivima koje su naše ekipe obavile i dosta alkoholisanih pacijenata - dodaje dr Čokanović.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 107 puta, a od toga je 20 intervencija bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najviše javljali psihijatrijski pacijenti, hronični kardiovaskularni bolesnici i astmatičari.



Autor: Jovana Nerić