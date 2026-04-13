TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: U dve saobraćajne nesreće dve osobe povređene

Dve osobe teško su povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Momak star 25 godina teško je povređen kada se prevrnuo kvad u 21.36 časova u ulici Vladimira Rolovića na Čukarici, kod broja 152.

Na auto-putu kod skretanja za aerodrom "Nikola Tesla" u 1.20 časova, u udesu je teško povređen muškarac star oko 50 godina.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile ukupno 87 intervencija od kojih je 14 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hipertenzičari i osobe sa bolovima u stomaku.

Autor: D.Bošković