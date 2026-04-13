Niče nova luka na Savi: Mega investicija dva rezervoara za kerozin i pristanište za pretovar nafte

Nova luka niče na Savi. Tačnije, lučko pristanište za pretovar nafte i naftnih derivata u Boljevcima, u beogradskoj opštini Surčin, za koje je Vlada Srbije donela uredbu još 2022. godine, počeće da se gradi na površini od 37a i 32m2.

Investitor je firma VML iz Jakova, koja je ovaj projekat najavila još u novembru prošle godine.

Preduzeće VML inače godinama posluje u oblasti skladištenja naftnih derivata, a ovu mega investiciju najavili su u trenutku kada su sankcije NIS bile u punom jeku.

Ova domaća kompanija tada je najavila izgradnju dva ogromna rezervoara za kerozin, svaki kapaciteta 4.000 m³.

Skladišni kompleks kompanije VML u Jakovu obuhvata oko 4 hektara, sa nadzemnim i podzemnim rezervoarima za tečne derivate i LPG, magacinskim prostorima, upravnom zgradom i industrijskim kolosekom - infrastrukturom koja, kako je navedeno na sajtu firme, omogućava prihvat, skladištenje i pretakanje derivata 24 sata dnevno.

Uredbom u julu 2022. godine utvrđeno je lučko područje pristaništa za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Boljevcima u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine, dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama, o čemu je Ekapija već pisala.

U Uredbi je tada navedeno da će se izvršiti zabeležba lučkog područja i prava preče kupovine Republike Srbije na lučkoj infrastrukturi i suprastrukturi u katastru nepokretnosti.

"Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe" precizira se u uredbi.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge VML d.o.o. Jakovo podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Izgradnja pristaništa za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata na stacionaži km 32+10.

Uvid u sadržinu zahteva može se pogledati svakog radnog rada od 11 do 13 časova u prostorijama ovog Ministarstva (kancelarija 424).

Autor: S.M.