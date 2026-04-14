Ovog datuma dolazi do izmena u saobraćaju: Evo kuda će linije gradskog prevoza

Sutra, 15. marta počinju pripremni radovi na fazi 1 izgradnje dela tunela od ulice Karađorđeva do Dunavske padine, te će zbog toga i četiri linije gradskog prevoza ići izmenjenom trasom. Kako je objavio Sekretarijat za javni prevoz , tokom navedene faze radova koja obuhvata Ulicu Jovana Avakumovića (deo od ulice Bulevar despota Stefana u dužini od 110 metara prema ulici Poenkareova) i Bulevar despota Stefana (deo od ulice Dragoslava Srejovića u dužini od 450 metara do ul. Kralja Dragutina), predviđeno je potpuno zatvaranje za saobraćaj ulice Jovana Avakumovića na posmatranoj deonici.

Takođe, planirano je zatvaranje za saobraćaj desne saobraćajne (žute) trake ulice Bulevar despota Stefana od ulice Dragoslava Srejovića do ul. Kralja Dragutina, gledano u smeru ka centru grada, dok preostala saobraćajna traka postaje traka isključivo za vozila javnog prevoza.



Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza linija broj 33, 48, 58 i 96.



Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno će biti ukinuto stajalište "Jovana Avakumovića" u ulici Bulevar despota Stefana (ispred zgrade MUP-a) - u smeru ka gradu, dok će vozila sa linija br. 33, 48 i 96 u smeru ka gradu privremeno koristiti stajalište "Železnička stanica (Dunav)" (#709), koje u redovnom režimu koristi linija br. 44 kao svoje polazno stajalište.

Autor: S.M.