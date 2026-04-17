HIT SA LINIJE 610! Vozač ukrasio kabinu na nesvakidašnji način, svi pričaju o ovom autobusu! (FOTO)

Vožnja gradskim autobusom često je rutina - uđeš, sedneš, gledaš kroz prozor i čekaš svoju stanicu. Ali na liniji 610, jedno radno mesto pretvoreno je u nešto mnogo više od obične vozačke kabine.

Vozač ovog autobusa odlučio je da svoj radni prostor učini toplijim i prijatnijim, pa je kabinu ukrasio pažljivo biranim detaljima.

Plišane igračke, poput raznih meda, pandi, igračkica i plišanih srca, daju celom prostoru gotovo kućnu atmosferu, kakvu retko očekujemo u javnom prevozu.

Poruka koju poručuje svima je odmah jasna, vidi se da je ovo mesto gde neko zaista voli ono što radi. Putnicima koji svakodnevno prolaze ovom linijom ovakav prizor sigurno izmami osmeh.

U moru užurbanosti i gradske buke, ovakav gest podseća da i male stvari mogu da naprave veliku razliku.

Nije potrebno mnogo, malo mašte, truda i želje da se svakodnevica učini lepšom.

Autor: A.A.