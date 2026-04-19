BURNA NOĆ U BEOGRADU: Udes u Karađorđevoj, Hitna intervenisala 127 puta, najviše poziva bilo zbog alkoholisanih lica

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Beogradske ekipe Hitne pomoći imale su pune ruke posla tokom protekle noći. Pored udesa u centru grada, zabeležen je i veliki broj intervencija na javnim mestima.

Udes u Karađorđevoj

Sinoć u 21:10 časova, došlo je do saobraćajne nezgode u Karađorđevoj ulici. U ovom udesu povređen je muškarac starosti 37 godina. Njemu je prva pomoć ukazana na licu mesta, nakon čega je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar na dalju dijagnostiku. Prema prvim informacijama, reč je o lakšim telesnim povredama.

Čak 127 intervencija za jednu noć

Medicinske ekipe su tokom noći obavile ukupno 127 intervencija, od kojih je 18 bilo na javnim mestima.

VMA Toksikologija: Najveći broj poziva sa javnih mesta odnosio se na osobe u alkoholisanom stanju, koje su prevezene na odeljenje toksikologije VMA radi detoksikacije.

Hronični bolesnici: U kućnim uslovima, za pomoć su se najviše obraćali građani sa visokim pritiskom (hipertenzičari), astmatičari, kao i osobe koje su se žalile na jake bolove u stomaku.

Autor: D.S.

