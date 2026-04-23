Skrnavljenje spomenika Crvenoj Armiji u Požarevcu predstavlja nedopustiv čin koji zahteva jasan i odlučan odgovor, izjavio je Ivan Ivanović, predsednik Konzervativnog pokreta Naši, otvarajući današnju konferenciju za novinare pod nazivom „Okružena neonacizmom: Srbija kao poslednji bastion antifašizma u Evropi“.

– Dolazak Crvene armije na ove prostore bio je čin oslobođenja. To je istorijska činjenica i zato ovaj događaj ne sme ostati samo na osudi – rekao je.

Ivanović je predložio i mere: vraćanja spomenika u prvobitni izgled, organizovanja akcije čišćenja i odavanja pošte, uvođenja stalnog video nadzora i pojačanih patrola, dostojno obeležavanje mesta sećanja, kao i uključivanje spomenika u obrazovni sistem i školske ekskurzije.

– Srbija je nakon 1945. godine bila na strani pobednika. Naš narod je bio deo one istorijske sile koja je slomila fašizam i donela slobodu Evropi. To nije stvar tumačenja. To je istorijska činjenica. Sada se stvara prostor da oni koji su bili na pogrešnoj strani istorije ponovo dobiju glas i počinje proces u kome se pobednička uloga Srbije više ne uzima kao nešto što obavezuje, već kao nešto što treba dovesti u pitanje – ukazao je Ivanović.

Perko Matović, posebni savetnik ministra informisanja i pomoćnik predsednika Ruskog istorijskog društva kazao je da je srpski narod, kao i ruski, tokom devedesetih godina preživeo dezintegraciju svega za šta se borio.

Ovaj čin napada na spomenik ocenio je kao metod za promenu identiteta i genetskog koda našeg naroda.

On je zaključio da su ruski, srpski i jevrejski narod najveće žrtve nacizma.

– Srpski narod je imao dva pokreta otpora, a samo jedan od ta dva, onaj partizanski na primer, imao je više žrtava nego ceo francuski narod tokom Drugog svetskog rata – naveo je Matović.

On je naglasio da samo dva evropska naroda nisu poslala vojnike na Istočni front, a, kako je rekao, „istine radi“, pored Srba to su bili i Bugari.

Aleksandar Đenić, izvršni sekretar Nove Komunističke partije Jugoslavije, izneo je uverenje da proces evropskih integracija sa sobom nosi i reviziju istorije.

– Evropski parlament je potvrdio te njihove pamflete, da su fašizam i komunizam jedno te isto. Njihove rezolucije su zahtevale od bivših socijalističkih zemalja dekomunizaciju, a to je značilo da unište vojsku, službe bezbednosti, sprovedu privatizaciju, prilagode industriju, finansijski sektor, kao i obrazovanje kroz Bolonjsku deklaraciju – nabrojao je Đenić.

Kako je rekao, incident u Požarevcu, „iako mali, nije bezazlen, i nije jedini“.

Bojan Torbica, narodni poslanik i potpredsednik Pokreta socijalista citirao je rečenicu maršala Georgija Žukova: „Mi smo oslobodili Evropu od fašizma, ali nam oni to nikada neće oprostiti.“

– Kao što vidimo i nisu nam oprostili i zato se danas neofašisti nalaze na našim granicama pokušavajući da nas poraze, ponize, unište, da nas kazne što smo se uopšte usudili da se suprotstavimo njihovom bezumlju – kazao je Torbica.

On smatra da zato potomci poraženih i poniženih već više od tri decenije pokušavaju da nas ućutkaju.

– Ali mi ne pristajemo da ćutimo jer ako mi zaćutimo, samo će zlo govoriti. A zlo kada progovori istina i svetlost nestanu, zavladaju laž i tama. A tada iz jazbina počnu da izlaze najgore zveri, oni koji prepravljaju i umanjuju broj stradalih pokušavajući da umanje zločine svojih ideologa i predaka, oni koji decenijama skrnave i ruše spomenike pre svega heroja partizanskog pokreta i pobedničke Crvene armije – upozorio je Torbica.

Dejan Umetić, predstavnik SUBNOR Srema i Sremske arhive otrkio je da je taj pokret prvi došao do informacije o skrnavljenju spomenika.

– Ovaj slučaj iz Požarevca je najdrastičniji iako nije jednii. Dan pre obeležavanja godišnjice NATO bombardovanja, u Kragujevcu je uništen spomenik crvenoarmejcima. Par dana posle toga u jednom selu kod Kragujevca uništen je spomenik borcima NOR-a. Znači, ovakvih slučajeva ima više – zaključio je Umetić.

Kako navodi, u Bugarskoj je posetio grobnicu crvenoarmejaca i nije verovao da tako nešto može da se dogodi u Srbiji.

– Tamo je grobnica skroz devastirana, entuzijasti to srede, vandali opet urade svoje… Tako nešto nisam očekivao u našoj zemlji, posebno što smo imali jednu antifašističku tradiciju – kazao je Umetić.