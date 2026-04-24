SRBIJA NA VRHU EVROPSKE LISTE: Imamo najjeftiniji raj za kampere! Evo koji kamp je proglašen za NAJBOLJI u zemlji – cena noćenja će vas ODUŠEVITI!

Srbija se našla u samom vrhu evropskih destinacija sa najnižim cenama kampovanja u 2026. godini! Dok cene u regionu divljaju, kod nas noćenje u proseku košta tek nešto više od 20 evra, pokazala je velika analiza prestižnog portala "camping.info".

Na osnovu neverovatnih 230.000 recenzija i analize 20.000 kampova širom Evrope, doneta je odluka koja će obradovati sve ljubitelje prirode u Srbiji:

Šampion je na Avali!

Laskavu titulu najboljeg i najpopularnijeg kampa u našoj zemlji odneo je "Belgrade Avala". Ovaj kamp je prepoznat kao idealno mesto za odmor, a njegova popularnost ne prestaje da raste.

Koliko nas košta uživanje?

Dok su destinacije poput Hrvatske, Italije i Švajcarske ubedljivo najskuplje sa cenama koje idu i preko 41 evra, Srbija je pravi mali raj za novčanik:

- Prosečna cena u Srbiji: 21,34 evra po noćenju.

- Evropski prosek: Cene se kreću od 14 pa sve do 41 evro.

Trend: Kampovanje u Evropi poskupelo je za oko 3,5 odsto u odnosu na prošlu godinu, ali je Srbija ostala u zoni koja je dostupna svima.

Bez obzira na to što cene u svetu rastu, naši kampovi ostaju konkurentni, a kamp na Avali je dokaz da kvalitet ne mora uvek da košta pravo bogatstvo.

Autor: D.S.