KO ZA VIKEND MORA NA PANČEVAC, BOLJE DA NE KREĆE: Oglasili se 'Putevi Srbije' Očekuju se RADOVI NA MOSTU

Pančevački most tokom predstojećeg vikenda očekuju izmene u saobraćaju zbog hitnih radova na mostu, saopštili su "Putevi Srbije".

Kako su saopštili, 24/25, 25/26. i 26/27. april 2026. godine, u periodu od 20 do 5 časova, u večernjim časovima, izvodiće se radovi na dilataciјama na Pančevačkom mostu, na državnom putu I B reda broј 47, u smeru Beograd (Bogosloviјa) – petlja Krnjača.

Radovi će se izvoditi u levoј saobraćaјnoј traci, a saobraćaј će se odviјati desnom saobraćaјnom trakom.


Kako su saopštili, radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćaјnom signalizaciјom i opremom.

Zbog ovih radova u večernjim časovima bi moglo doći do gužve, pa bi vozači trebalo da obrate pažnju ili, ukoliko mogu, koriste alternativne pravce.

