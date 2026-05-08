VAŽNO ZA GRAĐANE: Od sutra izmena u radu na dve linije GSP zbog radova

Izvor: Pink.rs/Kurir

Od subote, 9. maja, biće uvedena izmena u radu linija javnog prevoza na Voždovcu zbog izvođenja radova na sanaciji poklopca šahta na trasi 110 kV kablovskog voda u Ljubićkoj ulici, najavljeno je danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Dodaje se da će izmena biti aktivna od 9. do 10. maja.

Radovi se izvode na kolovozu Ljubićke ulice, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom vojvode Skopljanca do zone raskrsnice sa Husovom ulicom.

Tokom izvođenja radova predmetna deonica će biti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će doći do promene u radu linija javnog prevoza.

Vozila sa linija 25 i 25P će u oba smera saobraćati na trasi: Braće Jerković - Darvinova - Zaplanjska - Peka Pavlovića - Miloša Jovanovića i dalje na redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremena stajališta - "Centralno groblje 1" (#3537 – smer ka Kumodražu) u Darvinovoj ulici, ispred kućnog broja 2, odnosno oko 30 metara posle zone raskrsnice sa Ulicom Tome Rosandića i "Centralno groblje 1" (#3538 – smer ka gradu) u Darvinovoj ulici, preko puta kućnog broja 2, odnosno oko 20 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Tome Rosandića.

Autor: Iva Besarabić

