Danas bez struje u Beogradu: Na spisku tri opštine, isključenja počinju već od 8.30 sati

Zbog izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energijom ostaće sledeći potrošači:
Spisak opština i ulica koje će u navedenom periodu biti bez električne energije
Zvezdara 08:30 - 14:00 BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA: 276-288, 304, DOJRANSKA: 4-8, 12-16, 1-11, 15-27, KULINA BANA: 2-6, 12-18, 22, 28, 3-21, 25-27, MARKA MILJANOVA: 2-6, 1-1A, PRESPANSKA: 17, RAVANIČKA: 2-20, 24, 1-1A, 7-15A, ŠIBENIČKA: 2, STANISLAVA SREMČEVIĆA: 10-10A, 14-20, 13-13, 21-23, SUBOTIČKA: 2, 1-1A, TRAJKA STAMENKOVIĆA: 5, VOJISLAVA ILIĆA: 61, VRANJSKA: 14-18, 22, 26, 23,
Čukarica 09:00 - 16:00 KNEZA VIŠESLAVA: 86-88,
Obrenovac 08:30 - 14:00 Naselje BELO POLJE: BELOPOLJSKA: 6-74A, 35-35D, 39-75B, BOŠKOVIĆ KRAJ: 4-12A, 1-9A, 13, 17, 59A, 1111BB, GROBLJANSKA: 9, KOLUBARSKA: 71, KRUŽNI PUT: 0-2, 10-24, 30-44, 48-48A, 56A-78A, 3-7A, 11-15, 21-23, 29-33, 47, 51, KUZMANOVIĆA VINOGRAD: 2-14, 20, 3, 7-9, 19, 1111BB, KUZMANOVIĆA VINOGRAD 1. DEO: 0-20, 1, 5, 11, KUZMANOVIĆA VINOGRAD 2. DEO: 4-18, 1-17, SELENIĆA KRAJ: 2-14, 18-56, 7-15, 19-19A, 1111BB, TAMNAVSKA: BB, 2-4A, 46-46, 50-52, 1-9A, 13-39, 47V, TAMNAVSKA 1. DEO: 1B, 31B, VALJEVČIĆ SOKAK: 4, 8, 12-24, 7, Naselje OBRENOVAC: BELOPOLJSKA: 0BB-6, 60, 1-27, 33-35G, 59-61Đ, 65, 351, HAJDUK VELJKOVA: 1-1A, MILOŠA OBRENOVIĆA: 2-4, 10, 14-88, 3-65, TAMNAVSKA: 25B, 31B-33F, VOJVODE MIŠIĆA: 96-102, 108-118A, 134, 121-135, 139-155, VUKA KARADŽIĆA: 24, 33, ZDRAVKOVIĆA ULICA: 2-12, 1-13,
Autor: D.Bošković