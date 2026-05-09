SAJAM OBRAZOVANJA NA ČUKARICI: Mesto susreta znanja, mladih i budućnosti

Program sajma obogatiće i sadržaji na bini – umetnički nastupi, naučne prezentacije, radionice i interaktivne aktivnosti...

Gradska opština Čukarica, u saradnji sa Tržnim centrom „Ada Mall“, organizovala je Sajam obrazovanja koji je počeo danas i trajaće do 10. maja 2026.

Tokom tri sajamska dana, od petka do nedelje, posetioci će imati priliku da se na trećem spratu ovog tržnog centra upoznaju sa bogatom ponudom obrazovnih institucija – osnovnih i srednjih škola, fakulteta, kao i udruženja i edukativnih centara koji deluju u oblasti obrazovanja.

Poseban akcenat stavljen je na direktnu komunikaciju učenika, roditelja i nastavnog kadra, kako bi se na jednom mestu dobile sve relevantne informacije o nastavnim programima, upisu i mogućnostima daljeg usavršavanja.

Pored izložbenog dela, gde su za sve učesnike obezbeđeni besplatni štandovi, program sajma obogatiće i sadržaji na bini – umetnički nastupi, naučne prezentacije, radionice i interaktivne aktivnosti.

Cilj Sajma obrazovanja je da pomogne učenicima završnih razreda u donošenju odluka o nastavku školovanja, kao i da podstakne povezivanje obrazovnih institucija sa lokalnom zajednicom i promociju znanja i kreativnosti mladih.

Autor: D.Bošković

