Ovog vikenda pored kontejnera SMETE DA BACITE kauč, orman, komode: 'Čistoća' besplatno odnosi kabasti otpad, evo kako da prijavite

Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" organizuje akciju besplatnog transporta kabastog otpada u subotu i nedelju.

Kako je saopšteno iz ovog gradskog JKP, akcija se sprovodi drugog vikenda u ovom mesecu, odnosno 9. i 10. maja, s obzirom na to da su Beograđani prvi vikend u mesecu proveli na izletištima obeležavajući prvomajske praznike.

Kabasti otpad odložiti pored kontejnera

Radnici JKP "Gradske čistoće" su predano i posvećeno obavili svoje zadatke, vrativši izgled Beograda u stanje pre praznika, a sada nastavljaju sa svojim redovnim poslovima sprovodeći besplatno ovu akciju, čak i u situacijama kada je količina ove vrste otpada neuobičajeno velika.

Ekipe "Gradske čistoće" rade u svom punom kapacitetu, a tokom drugog vikenda u maju sugrađani će svoje nepotrebne kabaste predmete iz svojih domova, poput kauča, ormara, komoda, stolova i drugih kabastih predmeta, moći da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe "Čistoće" u najbržem roku ukloniti.

Prioritet u odnošenju ovih nepotrebnih predmeta iz domaćinstava tokom akcije imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada.

O lokaciji otpada obavestiti gradski Servisni centar

Potrebno je da sugrađani o količini otpada i lokaciji na kojoj će ga odložiti obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona pogona "Gradske čistoće" u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6 do 13.30 časova.

"Čistoća" apeluje na sugrađane da ovu akciju iskoriste kako se ova vrsta otpada ne bi gomilala pored kontejnera na beogradskim ulicama ili drugim javnim površinama ostalim danima u mesecu kada se usluga transporta ove vrste otpada naplaćuje.

Ostalim danima u mesecu građani mogu na dva načina odložiti svoj kabasti otpad: mogu ga sami odneti na pogon JKP-a „Gradska čistoća” u opštini u kojoj žive svakog radnog dana od 8 do 13.30 časova.

Kako kontaktirati "Gradsku čistoću"

Ostalim radnim danima, Beograđani mogu pozvati ekipe JKP-a „Gradska čistoća” na navedene brojeve telefona i obavestiti ih o količini otpada i mestu na kojem su ga odložili. Ekipe JKP-a "Gradska čistoća" će doći i ukloniti kabasti otpad sa prijavljenih lokacija, ali ostalim danima ova usluga se naplaćuje po cenovniku vanrednih usluga koji je moguće naći na zvaničnom sajtu preduzeća:

Stari grad – 011/32810-84,

Zvezdara – 011/2412-192,

Palilula – 011/2752-625,

Vračar – 011/3835-026,

Voždovac – 011/2882-916,

Savski venac – 011/2883-701,

Čukarica – 011/3570-650,

Rakovica – 011/3591-364,

Novi Beograd – 011/2603-383,

Zemun – 011/6610-722.

Autor: D.Bošković