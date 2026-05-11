Ako živite na OVIM lokacijama, danas ćete ostati bez struje: Objavljen detaljan spisak ulica i satnica isključenja

Elektrodistribucija Beograd obavlja planirane radove na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će u ponedeljak, 11. maja 2026. godine, doći do privremenih isključenja električne energije u više beogradskih opština.
Spisak isključenja struje:
Vračar
08:30 - 14:00 IVANA ĐAJE: 2-2,8-26,1-11,15-21, MAKENZIJEVA: 64-66,70-74,79-81,85-87, MAKSIMA GORKOG: BB,7-7, MUTAPOVA: 32-42,46-50A,43,47-53,61-67, NEVESINjSKA: 2-18, NjEGOŠEVA: 80-84,90-94, NOVOPAZARSKA: 4-20,24-26,30,1-3,23-29,33-35, PIJACA KALENIĆ: BB,
Čukarica
08:30 - 14:00 BLAGOJA PAROVIĆA: 150, KRAJIŠKIH BRIGADA: 2-12,1-17, LOVAČKA: 4-4A,8,1-3, TREBEVIĆKA: 28, ŽARKOVAČKA: bb,62, Naselje ŽARKOVO: ĐORĐA OGNjANOVIĆA: 23-27,1-29, MILANA DEDINCA: 2-8,1-7, MILANA JOVANOVIĆA: 1-5A, MILE JEVTOVIĆ: 26-28,31, MLADENOVAČKA: 8, NASTIĆEVA: 22-22A,30B-32,36-40,17-17A,21-25,29-35, RATKA MITROVIĆA: 2-4A,9-25,35,103A, REPIŠKA: 2-6, REPUBLIČKA: 2-4,1-9, RISTE MARJANOVIĆA: 1-7, SLAVONSKIH BRIGADA: 37A,43A, VELjKA PETROVIĆA: 22-24,28-54,66-82,17-59,81-87,91-101, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 24-92A,11-89,
Novi Beograd
08:30 - 12:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 201-203, DžONA KENEDIJA: 10a, LUJA ADAMIČA: 24,28-34, OTONA ŽUPANČIČA: 38-48A,49-51,
09:00 - 16:00 PRVOMAJSKA: 2-24,36,42-44,64-68,1-3,
Zemun
08:30 - 12:30 ALEKSANDRA DUBČEKA : bb,22-22G,28-30,36-46A,50-58A,62-66A,70-74A,
Obrenovac
09:00 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: KARAĐORĐEVA: 0BB,6-20G,1-3,7-13, KRALjA ALEKSANDRA PRVOG: 20-22, TRG DR ZORANA ĐINĐIĆA: 6, VOJVODE MIŠIĆA: 229, VUKA KARADžIĆA: 10,76-78,79-95A,99-99V,1111-1111BB,
08:30 - 15:00 Naselje MISLOĐIN: BAČEVIČKA: 60,63,
Surčin
09:30 - 17:00 Naselje DOBANOVCI: ANĐELKA ČOBANOVIĆA: 2-16,1-7, BRAĆE VRANjEŠ: 32-36,39-49,53, GROBLjANSKA: 2-2, LOVAČKA: bb,2,6-14,18-28,32-34,40-40A,48,54,64,108-108A,138A-138D,1-9,15-31,35-37,55,123, MARŠALA TITA: 2-6,10-52,56-70,3-43,47-75, MORAVSKA: 2-6,14-16,22-32,36-84,1-47,51,55,59,63-75,81-83B,87-99, NADEŽDE PETROVIĆ: 2-54,1-43,47-55, PARTIZANSKOG KURIRA: 4-8A,1-3, PETNAESTOG OKTOBRA: 6-32,13-39, STEVE JOVANOVIĆA: 4-8,12-22,26-64,68-90,94-104,108,1,5-25a,29-33,37-91,95,99-99A,
Autor: A.A.