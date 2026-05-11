Danas nastavak suzbijanja komaraca: Gradska čistoća uputila važan apel

JKP "Gradska čistoća" nastaviće danas suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda, uređajima sa zemlje i vode, u periodu od 16.15 do 21.30 časova.

Kako je danas saopšteno iz JKP "Gradske čistoće", suzbijanje komaraca obaviće ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja.

Navodi se da će biti obuhvaćeni lokaliteti obala Save, Ušće-Skela–Zabran, Veliko polje, Skela, Ušće, naselja Mladost, Krtinska, Urovci, Grabovac, Ratari, Brgulice, Zabran, Zabrežje, Poljane, Mala Moštanica, Mislođin, Jasenak, Belo polje, Topolice, Zabrežje, Zvečka, Rvati, Rojkovac, Barič, Dren i Orašac.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu to dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra.

Nažalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, a ne pogoduju sprovođenju akcija suzbijanja zbog termolabilnosti preparata, navode u saopštenju.

Iz JKP "Gradska čistoća" apeluju na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Preparat koji ekipe JKP "Gradska čistoća" koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovani su kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

Apeluju na Beograđane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju.

Autor: Marija Radić