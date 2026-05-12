POZIV HUMANIM GRAĐANIMA: Danas akcije dobrovoljnog davanja krvi na šest lokacija

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na šest lokacija.
Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
Voždovac, naselje Stepa Stepanović, autobus 12-16 časova
Koceljeva, Crveni krst 9-15 časova
Novi Beograd, Wiener Stadtische 9-13 časova
Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
