IZBEGAVAJTE OVE DELOVE BEOGRADA: Kolaps u prestonici, kiša samo što se nije sručila

Ovog tmurnog utorka ulice glavnog grada Srbije su opterećenije nego inače.

Najveća gužva ovog popodneva je na Gazeli, gde se saobraćaj otežano odvija, a gotovo identična situacija je u Bulevaru Mihajla Pupina.

Pojačan intenzitet saobraćaja je i na mostu na Adi, kao i na Trgu nikole Pašića u smeru ka Bulevaru kralja Aleksandra.

U smeru od Sajma ka Čukarici se formiraju kolone, a saobraćaj se sporije odvija.

Gužvi ima i na Plavom mostu, Bogosloviji i kod Vukovog spomenika.

Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i da voze pažljivo.

Autor: D.Bošković