IZBEGAVAJTE OVE DELOVE BEOGRADA: Kolaps u prestonici, kiša samo što se nije sručila

Ovog tmurnog utorka ulice glavnog grada Srbije su opterećenije nego inače.
Najveća gužva ovog popodneva je na Gazeli, gde se saobraćaj otežano odvija, a gotovo identična situacija je u Bulevaru Mihajla Pupina.
Pojačan intenzitet saobraćaja je i na mostu na Adi, kao i na Trgu nikole Pašića u smeru ka Bulevaru kralja Aleksandra.
U smeru od Sajma ka Čukarici se formiraju kolone, a saobraćaj se sporije odvija.
Gužvi ima i na Plavom mostu, Bogosloviji i kod Vukovog spomenika.
Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i da voze pažljivo.
Autor: D.Bošković