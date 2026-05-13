Izmena trasa 2 linije javnog prevoza tokom radova u Ulici Žorža Matea

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će tokom nastavka izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici dr Žorža Matea i na Auto-putu za Zagreb, od 14. maja do 13. juna doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju i dalje potpuno zauzeće kolovoza u Ulici dr Žorža Matea, od raskrsnice sa Auto-putem za Zagreb ka Ulici Marije Bursać, u dužini od 270 metara, zatim zauzeće desne saobraćajne trake u nastavku Ulice dr Žorža Matea ka Ulici Marije Bursać i zauzeće desne saobraćajne trake na Auto-putu za Zagreb u internom delu ove saobraćajnice, u smeru ka Ulici dr Žorža Matea.

Tokom izvođenja radova ove linije javnog prevoza saobraćaće na sledeći način:

Linija 76 će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati na redovnoj trasi do stajališta "Hotel Nacional”, odakle će saobraćati do Ulice partizanske avijacije, dalje nadvožnjakom preko Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do kružnog toka u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Auto-put za Zagreb i dalje drugom desnom internom saobraćajnicom do Ulice dr Žorža Matea (uz korišćenje stajališta #1852, "Bežanijska kosa”), te u nastavku redovnom trasom. U smeru ka gradu i dalje će saobraćati redovno do stajališta "Zelengorska”, zatim internom saobraćajnicom do kružnog toka u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Auto-put za Zagreb, Partizanske avijacije, a dalje u skladu sa radovima u Ulici partizanske avijacije.

Linija 77 će u smeru ka gradu i dalje saobraćati na trasi: Dr Žorža Matea – Auto-put za Zagreb – kružni tok u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Auto-put za Zagreb – interna saobraćajnica do Ulice dr Žorža Matea, a dalje na redovnoj trasi. U smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćaće ulicama: Dr Žorža Matea – Auto-put za Zagreb – kružni tok u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Auto-put za Zagreb, zatim drugom desnom internom saobraćajnicom do Ulice dr Žorža Matea (uz korišćenje stajališta #1852, "Bežanijska kosa”) i dalje redovno.

Autor: D.Bošković