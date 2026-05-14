PAKLENI JUTARNJI ŠPIC U BEOGRADU: Najgore gužve na Gazeli, Autokomandi i Pančevačkom mostu (FOTO)

Polako ali sigurno, Beograd se približava kraju još jedne radne nedelje, ali jutarnje gužve u saobraćaju ne jenjavaju. Na više ključnih tačaka u gradu vozači se jutros suočavaju sa usporenim kretanjem i povremenim zastojima.

Na Gazeli se vozila jedva kreću, a za uključenje na most potrebno je ozbiljno strpljenje i dodatni oprez. Slično je i na Autokomandi, gde su zabeležene ogromne gužve i kolone vozila koje se otežano pomeraju.

Situacija je gotovo kritična na Pančevačkom mostu, gde se od ranih jutarnjih sati, oko 7.30, formirao čep na spajanju Pančevačkog i Zrenjaninskog puta.

U centru grada najveće gužve su u Bulevaru despota Stefana i delovima Bulevara kralja Aleksandra, kao i u pojedinim segmentima Ulice kneza Miloša.

Na Slaviji je situacija promenljiva, sa povremenim zadržavanjima, dok se na Brankovom mostu i kružnom toku kod TC “Ušće” saobraćaj odvija bez većih problema.

Autor: Iva Besarabić