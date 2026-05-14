Beogradski metro pušta korene: Pogledajte kakvi giganti kreću put Srbije - U septembru ključan datum za prestonicu, evo gde će prvo pokazati šta znaju

Nakon višedecenijskog iščekivanja, planiranja i geoloških istraživanja, izgradnja beogradskog metroa zvanično prestaje da bude idejni plan na papiru i uveliko prelazi u fazu operativne realizacije na terenu.

Ovaj kapitalni infrastrukturni projekat iz korena menja saobraćajnu, ekonomsku i demografsku sliku glavnog grada, pozicionirajući Beograd kao regionalni centar. Vizija prestonice sa integrisanim podzemnim transportom upravo dobija svoje realne obrise, s obzirom na to da su ključni tehnološki resursi spremni za implementaciju.

Ministar finansija Siniša Mali potvrdio je da su dve ogromne TBM mašine (Tunnel Boring Machine), poznatije kao "krtice", u potpunosti završene u Kini. Nakon trenutne faze rigoroznih fabričkih testiranja, ove gigantske mašine stižu u Beograd krajem septembra, dok deo prateće opreme kreće ka Srbiji već tokom ovog leta. Realizacija ovog poduhvata omogućiće Beogradu da izbriše neslavan status najvećeg evropskog grada bez metro sistema.

Linija 1 i tehnologija krtica

Prva linija beogradskog metroa, koja povezuje Železnik i Mirijevo, prostire se na približno 21 kilometar i obuhvata 15 stanica. Od ukupne dužine, 11 kilometara predstavlja duboku tunelsku deonicu, dva kilometra su nadzemna, dok se preostala dva kilometra grade metodom plitkog iskopa. Rok za potpuni završetak ove trase zakazan je za 2030. godinu.

Ozbiljnost i dinamika radova potvrđeni su budžetskim izdvajanjima, samo u 2026. godini planirano je investiranje od 207,9 miliona evra iz republičkog i gradskog budžeta, dok je ukupna vrednost investicije za prvu liniju procenjena na oko 620,5 miliona evra.

Strategija izvođenja podrazumeva istovremeni napad na trasu sa dva kraja grada, čime se formiraju početna okna za ulazak mašina:

Pravac jug: Radovi su uveliko fokusirani na lokaciju Bele vode i Makiško polje, gde se formira lansirna šahta iz koje srpske kompanije započinju iskop.

Pravac sever: Sa druge strane, kineski partner „Power China” započinje radove od stanice Karaburma ka Mirijevu i Pančevačkom mostu.

Cilj je da se tunelske mašine nakon otprilike 550 dana kontinuiranog rada susretnu kod Beogradskog sajma. Ove masivne krtice, od kojih svaka teži 500 tona i dostiže dužinu od 200 metara, projektovane su i proizvedene u kineskom gradu Čangša (u fabrici CRCHI), strogo prilagođene specifičnim geološkim uslovima beogradskog tla. Nakon rasklapanja i transporta brodom ili vozom, one će u Beogradu biti ponovo sklopljene.

Proces bušenja, koji je predviđen za početak sledeće godine, zahteva izuzetnu logističku podršku. Za nesmetan rad krtica obezbeđeno je napajanje električnom energijom snage 10 megavata na lokacijama Bele vode i Karaburma. Predviđeno je da mašina prosečno napreduje deset metara dnevno, te da se razdaljina između stanica, koja iznosi oko jedan kilometar, savladava u periodu do tri meseca. Ovakva tehnologija omogućiće dubinsko kopanje bez zaustavljanja površinskog saobraćaja u gusto naseljenim zonama.

Tehnološku okosnicu sistema upotpunjuje ugovor vredan milijardu evra potpisan sa renomiranom francuskom kompanijom Alstom. Kroz ovaj sporazum, podržan zajmom francuskog Trezora od 150 miliona evra, osigurano je projektovanje i izgradnja sistema, kao i isporuka modernih signalnih uređaja i 32 kompozicije vozova.

Linija 2: Mreža koja povezuje Bežaniju i Mirijevo

Paralelno sa realizacijom prve, uspešno su okončani i planski procesi za drugu liniju metroa, koja će u dužini od 25 kilometara povezati Bežaniju i Mirijevo. Početak građevinskih radova na ovoj trasi planiran je za 2027. ili najkasnije 2028. godinu, nakon što su završena izuzetno složena geomehanička i geološka istraživanja.

Skupština grada Beograda usvojila je Plan generalne regulacije šinskih sistema koji definiše preciznu putanju sa ukupno 24 stanice. Trasa će obuhvatati strateške lokacije:

Depo Bežanija - Marka Čelebonovića - KBC Bežanijska kosa - Železnička stanica Zemun - Zemun Novi grad - Ugrinovačka - Filipa Višnjića - Stadion Zemun - Gradski park - Džona Kenedija - Opština Novi Beograd - Merkator - Arena - Blok 18 - Savski trg - Slavija - Karađorđev park - Južni bulevar - Grčića Milenka - Vojislava Ilića - Pijaca Zvezdara - Mite Ružića - Ustanička - Mirijevo.

Služba glavnog urbaniste osigurala je da ove stanice budu integrisane u zone visoke pešačke dostupnosti, sa direktnim vezama ka ostalim vidovima javnog prevoza, čime se drastično unapređuje urbana mobilnost i smanjuje zagađenje.

"Mali metro" i pripreme za Ekspo 2027

Metro sistem se ne gradi izolovano, već je deo šireg infrastrukturnog plana usmerenog na potpunu reorganizaciju prestonice pred predstojeći Ekspo 2027. Cilj gradskih vlasti je da do 15. maja naredne godine Beograd dočeka milione posetilaca sa potpuno funkcionalnom saobraćajnom mrežom.

U tom kontekstu, uporedo se realizuje projekat malog metroa. Reč je o monumentalnom drumskom tunelu dužine 2.400 metara koji će se, takođe krticama, bušiti ispod grada kako bi direktno spojio Bulevar despota Stefana (kod Pančevačkog mosta) sa Ekonomskim fakultetom (Novi savski most). Za razliku od Terazijskog tunela, ovaj objekat imaće dve potpuno nezavisne cevi.

Dodatna saobraćajna ofanziva obuhvata:

- Novu železničku vezu koja povezuje Zemun polje, aerodrom Nikola Tesla i kompleks Ekspo. Železničke stanice Prokop i Novi Beograd biće glavna mesta presedanja, dok će na samom aerodromu postojati natkrivena "topla veza" sa putničkim terminalom. Prvi od devet kupljenih vozova stižu u novembru ove godine.

- Električne autobuse: Na sedam novih linija koje vode ka Ekspu biće uvedeno 100 potpuno novih, ekoloških autobusa.

Nove mostove i bulevare: Novi savski most biće tri puta širi od prethodnog, sa rasponom od 166 metara koji omogućava nesmetan prolaz kruzera, nezavisnim tramvajskim trakama i biciklističkim stazama. Stari železnički most se adaptira u pešačko-biciklističku zonu sa vidikovcima, dok se istovremeno radi na proširenju ulice Jurija Gagarina i Bulevara patrijarha Pavla.

Ovi sinhronizovani projekti svedoče o temeljnom urbanističkom zaokretu koji ima za cilj da od Beograda stvori grad modernih standarda, podižući kvalitet života za sve građane na potpuno nov nivo.

Autor: Iva Besarabić