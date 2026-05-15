AKTUELNO

Beograd

Beograđani, obratite pažnju: Sutra izmene linija javnog prevoza u Ulici Tadeuša Košćuška

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Tadeuša Košćuška, sutra od 10 do 16 časova doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Ulice Tadeuša Košćuška, na delu od zone raskrsnice sa Solunskom ulicom do SRC-a "Milan Gale Muškairović", zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način.

Linije 24 i 79 će saobraćati do terminusa "Dorćol (Dunavska)" ulicama Cara Dušana, Tadeuša Košćuška, Dunavskom, dok će u smeru ka Neimaru i Mirijevu saobraćati dalje ulicama Dunavskom, Dubrovačkom, Cara Dušana i dalje na redovnim trasama.

Linije 2A i EKO2 će saobraćati do terminusa "Dorćol (Dunavska)" ulicama Tadeuša Košćuška, Dunavskom, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati dalje ulicama Dunavskom, Dubrovačkom, Cara Dušana, (Pjarona de Mondezira za liniju EKO2) i dalje na redovnim trasama.

pročitajte još

HAOS U NEMAČKOJ: Procurile otrovne hemikalije u fabrici, povređeno 30 radnika

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Saobraćaj

#gradski prevoz

#linije

#radovi

POVEZANE VESTI

Beograd

Izmene u saobraćaju zbog radova u OVOJ BEOGRADSKOJ ULICI: Danas i sutra izmene linija javnog prevoza!

Beograd

UVODE SE DVE NOVE AUTOBUSKE LINIJE! Izmene zbog radova u Vojislava Ilića

Beograd

OD DANAS PA DO 18. APRILA: Izmena režima rada javnog prevoza u Ustaničkoj ulici

Beograd

OD 7 SATI IZMENE NA VIŠE LINIJA U BEOGRADU: Zbog radova se menja režim rada gradskog prevoza, ovo je detaljan spisak

Beograd

IZMENE U JAVNOM SAOBRAĆAJU ZBOG RADOVA: Evo koji deo Beograda je u pitanju i trase kojih linija se menjaju

Beograd

Izmene u radu linija 28, 40, 23 i 304N zbog radova na redovnom održavanju u Takovskoj