Beograđani, obratite pažnju: Sutra izmene linija javnog prevoza u Ulici Tadeuša Košćuška

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Tadeuša Košćuška, sutra od 10 do 16 časova doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Ulice Tadeuša Košćuška, na delu od zone raskrsnice sa Solunskom ulicom do SRC-a "Milan Gale Muškairović", zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način.

Linije 24 i 79 će saobraćati do terminusa "Dorćol (Dunavska)" ulicama Cara Dušana, Tadeuša Košćuška, Dunavskom, dok će u smeru ka Neimaru i Mirijevu saobraćati dalje ulicama Dunavskom, Dubrovačkom, Cara Dušana i dalje na redovnim trasama.

Linije 2A i EKO2 će saobraćati do terminusa "Dorćol (Dunavska)" ulicama Tadeuša Košćuška, Dunavskom, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati dalje ulicama Dunavskom, Dubrovačkom, Cara Dušana, (Pjarona de Mondezira za liniju EKO2) i dalje na redovnim trasama.

