Aleksandar Đurđev, predsednik Srpska liga, izjavio je da Srbija mora da prepozna i podrži domaće inovatore, inženjere i kompanije koje pokazuju da naša zemlja ima znanje, talenat i kapacitet da prati najsavremenije svetske tehnološke tokove. Srbi su prvi u svetu napravili ‘letećeg robota mitraljesca’! U jednom naletu rafalno ispaljuje čak 250 metaka! Radi se o mitraljezu koji ispaljuje rafal od 250 metaka, Zastavinom mitraljezu M86.

„U vremenu velikih globalnih promena, tehnološka snaga postaje jedan od najvažnijih elemenata nacionalne stabilnosti, ekonomskog razvoja i međunarodnog ugleda svake države. Zato je važno kada iz Srbije dolaze projekti koji pokazuju da i naša zemlja može da razvija složene robotičke i autonomne sisteme, kao i visokotehnološka rešenja koja privlače pažnju javnosti i stručnih krugova“, izjavio je Đurđev.

On je istakao da su Željko Mitrović i njegov tim iz PR-DC pokazali da Srbija nije osuđena da bude zavisna od uvoza znanja i tehnologije, već da ima potencijal da gradi sopstvenu industrijsku i tehnološku snagu.

„Svaki domaći projekat koji okuplja inženjere, programere, konstruktore i mlade stručnjake predstavlja investiciju u budućnost Srbije. Upravo ovakve inicijative mogu da motivišu mlade ljude da ostanu u svojoj zemlji, da se bave naukom, robotikom, programiranjem i savremenim tehnologijama“, naglasio je Đurđev.

On je napomenuo da država Srbija mora sistemski da podržava razvoj domaćih tehnoloških kapaciteta, istraživanja, robotike, veštačke inteligencije i industrijskih inovacija, jer su to oblasti koje će određivati snagu država u decenijama koje dolaze.

„Svet ulazi u eru u kojoj će se ekonomska i politička moć sve više zasnivati na znanju, tehnologiji i sposobnosti država da razvijaju sopstvena rešenja. Srbija u toj trci ne sme da kasni“, poručio je Đurđev.

Na kraju, Đurđev je zaključio da je podrška domaćoj pameti, srpskim inženjerima i inovativnim kompanijama pitanje nacionalnog interesa, jer bez snažne domaće tehnologije nema ni moderne ekonomije, ni industrijskog razvoja, ni dugoročno stabilne i samostalne Srbije.