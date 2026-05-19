VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE! U četvrtak se potpuno zatvara ključna ulica u ovom naselju

Tokom proslave verskog praznika – seoske slave u Ovči, koja će se održati u četvrtak, 21. maja, doći će do zatvaranja ulica u ovom naselju, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.
Ulica Mihaja Emineskua u Ovči zatvara se od 8 do 20 časova i to na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Lole Ribara do zone raskrsnice sa Ulicom Žarka Zrenjanina.
Iz tog razloga, vozila javnog prevoza sa linija 105 i 105L u smeru ka Zrenjaninskom putu saobraćaće ulicama Lole Ribara, Mihaja Emineskua i dalje redovnim trasama.
