VEČERAS NESTAJE VODA NA ZVEZDARI: Iz vodovoda najavili veliku akciju i savetuju građane da se pripreme na vreme

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" sprovodi planirano ispiranje mreže na Zvezdari, a potrošači na Zvezdari mogu da očekuju povremene prekide i slabiji pritisak vode.

Ekipe JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" nastavljaju sa planiranim radovima na ispiranju vodovodne mreže na teritoriji opštine Zvezdara, zbog čega će tokom noći biti izmena u vodosnabdevanju pojedinih potrošača.

Za noć između 21. i 22. maja, u periodu od 22.00 do 6.00 sati, povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode osetiće potrošači u delu Zvezdare oivičenom Bulevarom kralja Aleksandra, Ustaničkom ulicom, Vojislava Ilića i Gospodara Vučića.

Radovi su deo šire akcije ispiranja vodovodne mreže koja se sprovodi od 18. do 23. maja, a tokom izvođenja može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" apeluju na građane da unapred obezbede dovoljne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Iz ovog javnog preduzeća navode da će ekipe nastojati da radove završe u što kraćem roku, uz zahvalnost građanima na strpljenju i razumevanju, uz napomenu da su planirane aktivnosti važne kako bi voda na česmama i dalje ostala provereno dobrog kvaliteta. U slučaju problema sa vodosnabdevanjem van navedenih zona, građanima se savetuje da provere da li se njihova ulica nalazi na spisku eventualnih kvarova.

