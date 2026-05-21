ŠOK U BEOGRADU! Nesvakidašnji prizor na Banjici, niko ne može da veruje šta se desilo: MISLIO SAM DA JE SKRIVENA KAMERA... (VIDEO)

Svakodnevica u 21. veku sve više liči na scene iz naučnofantastičnih filmova, a roboti i veštačka inteligencija polako postaju deo stvarnog života. Ipak, kada se humanoidni robot pojavi nasred ulice i počne da đuska pred okupljenim građanima, malo ko može da ostane ravnodušan.

Upravo takva nesvakidašnja scena odigrala se u beogradskom naselju Banjica, gde su stanovnici ostali u potpunom šoku. Nasred ulice se odjednom pojavio humanoidni robot i počeo opušteno da igra uz muziku koja je dopirala iz obližnjeg lokala.

Vozači usporavali, deca u transu

Prolaznici su odmah masovno vadili mobilne telefone kako bi snimili ovaj neverovatan prizor, dok su se deca brzinom svetlosti okupila oko robota, oduševljeno posmatrajući njegove prilično fluidne pokrete.

Čitava situacija je napravila pometnju i u saobraćaju, jer su šokirani vozači svesno usporavali svoje automobile nasred kolovoza kako bi videli šta se tačno dešava i da li ih oči varaju.

"U prvi mah sam mislio da je u pitanju snimanje nekog filma ili skrivena kamera, ali robot je stvarno igrao kao čovek! Neverovatno šta smo doživeli da vidimo u našem kraju", ispričao je jedan od očevidaca koji se zatekao na licu mesta.

Robot je nekoliko minuta bez prestanka igrao, okretao se oko svoje ose, mahao okupljenim Beograđanima i napravio pravu, pozitivnu pometnju na ulici. Snimci sa Banjice brzinom munje su preplavili društvene mreže, a komentari građana ne prestaju da stižu - od potpunog oduševljenja, pa sve do pitanja da li je ovo samo početak onoga što nas tek čeka u budućnosti.

