Beograd

Večeras obustava gradskog prevoza zbog Spasovdanske litije - Evo koje ulice se zatvaraju!

Izvor: kurir

Danas će biti privremeno obustavljene autobuske linije u Beogradu zbog litije povodom Spasovdana, od 18 do 19.45 časova

Pojedine linije gradskog prevoza biće danas obustavljene od 18 časova do 19.45 na trasama kojima će prolaziti litija kojom će biti obeležena gradska slava "Vaznesenja Gospodnjeg - Spasovdana", navodi se na sajtu Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd.

Litija će prolaziti sledećim ulicama: Kralja Milana, Trg Slavija, Bulevar oslobođenja - Hram Svetog Save uz asistenciju saobraćajne policije.

Vozila javnog gradskog prevoza će u zavisnosti od uslova na terenu čekati na trasi, dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja.

Potpuna obustava saobraćaja planirana je u ulici Admirala Geprata (od Balkanske do Kneza Miloša) i u Dobrinjskoj ulici od 16 do 19 časova, a početak formiranja Litije zakazan je od 18 časova iz ulice Kralja Milana.

Autor: D.Bošković

