BUKTI VELIKI POŽAR NA MAKIŠU: Gore splavovi na Čukarici, vatrogasci odmah izašli na teren!

Na Makišu, na teritoriji beogradske opštine Čukarica, danas popodne izbio je veliki požar u kojem, prema prvim informacijama, gori nekoliko splavova.

Veliki stub crnog dima vidljiv je iz više delova grada, a na licu mesta vlada dramatična situacija.

Vatrogasci na terenu, borba sa stihijom u toku

Akcija vatrogasaca-spasilaca je u toku. Na teren je hitno upućeno više vatrogasnih vozila sa posadama, koji pokušavaju da lokalizuju vatru i spreče njeno širenje na okolne objekte i rastinje na obali. Pozivanjem dodatnih ekipa, borba sa plamenom na vodi se intenzivira.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do izbijanja vatre, kao ni da li ima povređenih osoba.

Autor: D.S.