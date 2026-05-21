PINK.RS NA LICU MESTA! Vatrogasci nadljudskim naporima uspeli da ugase POŽAR NA MAKIŠU: Pogledajte šta je OSTALO OD 6 SPLAVOVA! (FOTO)

Užasne scene na Makišu!

Veliki požar koji je danas popodne buknuo na teritoriji Čukarice uspešno je lokalizovan nakon dramatične bitke sa vatrenom stihijom koja je pretila da proguta čitavu obalu.

Kako saznaje portal Pink.rs na licu mesta, bilans katastrofe je gori nego što se prvobitno mislilo – čak šest splavova je potpuno izgorelo i od njih bukvalno ništa nije ostalo!

Gusti crni dim koji je okovao Beograd digao je sve službe na noge, a heroji vatrogasci-spasioci uleteli su pravo u buktinju. Nadljudskim naporima uspeli su da obuzdaju vatru na vodi, preseku požar i od totalnog uništenja spasu brojne druge splavove koji se nalaze u neposrednoj blizini izgorelih objekata.

Prema najnovijim informacijama sa terena, u ovom velikom požaru na sreću nema povređenih lica, što je ujedno i najveća pobeda vatrogasnih ekipa koje su intervenisale.

Ekipa portala Pink.rs posetila je samo zgarište – pogledajte prve, fotografije onoga što je ostalo iza vatrene stihije:

Autor: D.S.