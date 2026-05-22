JEZIVA NOĆ U BEOGRADU, SEDAM UDESA: Teška saobraćajna nesreća kod Bubanj potoka, muškarac hitno prevezen u Urgentni centar

Tokom protekle noći u Beogradu dogodilo se čak sedam saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba zadobila teške telesne povrede, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

Najteži udes dogodio se na auto-putu kod Bubanj potoka u 19.30 časova. U ovoj saobraćajnoj nesreći tridesettrogodišnji muškarac (33) zadobio je tešku povredu – prelom butne kosti, nakon čega je hitno prevezen u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i lečenje. U preostalih šest udesa koji su se dogodili tokom noći, povređene osobe su pro prošle sa lakšim telesnim povredama.

Više od 130 intervencija za noć

Ekipe Hitne pomoći imale su pune ruke posla, sa ukupno 135 intervencija tokom noći, od kojih je 33 bilo na javnim mestima.

Kada je reč o zdravstvenim tegobama sugrađana, Hitnoj pomoći su se u najvećem broju javljali hronični i onkološki pacijenti, koji su najčešće tražili lekarsku pomoć i savet zbog simptoma gušenja.



