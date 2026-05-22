GRAĐANIMA VOŽDOVCA URUČENO 195 UGOVORA ZA ENERGETSKU SANACIJU DOMAĆINSTAVA

U Skupštinskoj sali Gradske opštine Voždovac danas su građanima uručeni ugovori u sklopu realizacije projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“, kojim su Voždovčanima omogućene subvencije za zamenu stolarije, ugradnju efikasnijih kotlova i solarnih panela, kao i izolaciju fasada i krovova.

Ugovore su uručili predsednica Gradske opštine Voždovac Bojana Jakšić i državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović. Dodeli ugovora prisustvovali su pomoćnica ministarke Maja Vukadinović, direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Milan Macura i funkcioneri Opštine.

U saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i 29 izvođača potpisano je ukupno 195 ugovora, od kojih je deo namenjen za socijalno ranjive kategorije stanovništva.

Predsednica opštine Voždovac Bojana Jakšić je u svom obraćanju istakla da će 195 domaćinstava na teritoriji Gradske opštine Voždovac ostvariti značajne uštede u potrošnji energije i stvoriti čistije i zdravije životno okruženje.

„Ovaj projekat predstavlja još jednu potvrdu odgovorne državne politike koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, a koja je usmerena na dostizanje energetske stabilnosti i poboljšanje životnog standarda građana. Takođe je i primer zajedničkog delovanja opštine, grada, države i građana u cilju ostvarivanja pozitivnih rezultata i opšteg dobra“, naglasila je predsednica Jakšić.

Ovom prilikom ona se zahvalila Ministarstvu rudarstva i energetike na velikoj podršci, privrednicima i građanima na odzivu i lepoj saradnji i poželela brzu i uspešnu energetsku sanaciju dobitnicima subvencija.

Državna sekretarka Sonja Vlahović naglasila je da će građani kojima su uručeni ugovori dobiti subvencije od Ministarstva rudarstva i energetike i Gradske opštine Voždovac u vrednosti od 50 do 65%.

„Želim da pohvalim Opštinu Voždovac zato što smo u prethodnoj godini izdvojili značajna sredstva za energetsku sanaciju i nadam se da ćemo nastaviti ovako dobru saradnju. Vas građane Voždovca pozivam da se prijavljujete na javne pozive svoje Opštine i da iskoristite subvencije koje vam država daje. Hvala vam, srećno i nadam se da ćemo se sledeće godine videti u još većem broju“, rekla je državna sekretarka Vlahović.

Autor: S.M.