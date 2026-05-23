Zbog radova na toplovodnoj mreži, od danas obustava saobraćaja u OVOJ ulici u Zemunu: Evo do kada će sve trajati

Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda saopštio je da će od danas do 31. maja biti obustavljen saobraćaj u Ulici Nade Dimić u Zemunu.

U saopštenju se navodi da će saobraćaj biti obustavljen zbog radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže sa priključcima, a radove izvode JKP "Beogradske elektrane".

"Tokom radova biće obustavljen saobraćaj, zauzeti i raskopani delovi kolovoza i trotoara u Zemunu u Ulici Nade Dimić, od Ulice Sibinjanin Janka do Ulice Pregrevica", navodi se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić