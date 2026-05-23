AKTUELNO

Beograd

Tramvaji koji okreću u Ustaničkoj ulici privremeno povučeni u garaže: Uspostavljena linija 6A

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Tramvajske linije 5, 6, 7L i 14 privremeno su povučene u garaže ili voze po izmenjenom režimu, rečeno je Tanjugu u dispečerskom centru Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).

Umesto linija koje svoje tramvaje okreću u Ustaničkoj ulici, privremeno je uspostavljena autobuska linija 6A, koja će saobraćati od okretnice u Ustaničkoj, preko Bulevara kralja Aleksandra, do Vukovog spomenika.

Kako je rečeno iz tog centra, tramvaji će kasnije u toku dana biti vraćeni u saobraćaj na svoje linije.

Autor: Iva Besarabić

#Autobus

#GSP

#Izmena

#Saobraćaj

#Tramvaj

#javni prevoz

#linija

POVEZANE VESTI

Beograd

GSP: Javni saobraćaj se odvija bez problema i po redovnom režimu

Beograd

GRADSKI PREVOZ SAOBRAĆA BEZ PROBLEMA Oglasio se GSP: Nema izmena trasa, vraćeni trolejbusi

Beograd

GSP: Gradski prevoz saobraća bez većih problema, nema izmene trasa

Beograd

ZBOG BLOKADA IZMENJEN REŽIM RADA TRAMVAJA: Ove linije menjanju okretnicu, izmene i kod pojedinih autobuskih linija

Beograd

TRI AUTOBUSKE LINIJE SAOBRAĆAJU IZMENJENOM TRASOM: Promene do 20. novembra zbog radova u Bulevaru vojvode Mišića

Društvo

GSP: Od jutros prevoz funkcioniše po redovnom režimu, ulice prohodne za saobraćaj