POPUSTI I POKLONI ZA RODITELJE NA SAVSKOM VENCU: Dele se besplatna auto-sedišta za decu, a uz njih stiže i sjajan BONUS!

Gradska opština Savski venac pozvala je roditelje da se najkasnije do 29. maja prijave za učešće u velikoj akciji „Budimo bezbedni u saobraćaju”. U okviru ovog projekta, opština će dodeliti besplatna auto-sedišta za decu uzrasta do tri godine koja imaju prebivalište na teritoriji Savskog venca.

Kako navode nadležni iz ove gradske opštine, proces prijave je maksimalno pojednostavljen i može se izvršiti na dva načina:

Onlajn prijava: Popunjavanjem elektronskog obrasca na zvaničnom sajtu Gradske opštine Savski venac, uz koji je potrebno priložiti skeniranu obaveznu dokumentaciju.

Lična prijava: Predajom dokumenata direktno na pisarnici GO Savski venac, na adresi Kneza Miloša 69 u Beogradu, svakog radnog dana u periodu od 7.30 do 15.30 časova.

Šta je sve potrebno od dokumentacije?

Roditelji koji žele da konkurišu za besplatno auto-sedište moraju da pripreme sledeće papire:

Očitanu zdravstvenu knjižicu deteta (ukoliko dete još uvek nema knjižicu, prilaže se obrazac „Potvrda o zdravstvenom osiguranju”).

Očitane lične karte oba roditelja, kao zvaničan dokaz da su prijavljeni na teritoriji gradske opštine Savski venac.

Popunjen obrazac same prijave.

Roditelje čeka i vredan poklon iznenađenja!

Pored bezbednosnog sedišta za mališane, opština je obezbedila i dodatnu vrednost za vozače. Svi građani koji ostvare pravo na auto-sedište dobiće potpuno besplatno i Super članski paket Auto-moto saveza (AMSS).

Ovaj paket podrazumeva besplatnu pomoć na putu i šlep usluge kako u Srbiji, tako i širom Evrope. Članstvo se aktivira veoma jednostavno – slanjem obične SMS poruke, a nakon aktivacije kartica i pogodnosti važe punih godinu dana.

Iz opštine napominju da je broj sedišta ograničen, pa se roditelji pozivaju da požure sa prijavama. Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom građani mogu dobiti direktnim pozivom na broj telefona opštinskog servisa: 011/2061-761.

Autor: D.S.