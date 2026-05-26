DRAMA NA NOVOM BEOGRADU! Bukti požar na Savi: Vatra PROGUTALA splav, hitna akcija rečne policije i vatrogasaca sprečila KATASTROFU!

Veliki požar izbio je na 8. kilometru leve obale reke Save na Novom Beogradu, gde je vatra zahvatila napušteni splav “Vice”.

Na lice mesta odmah je upućena patrola Rečne policije koja je obezbedila lokaciju i pružila prve informacije o jačini buktinje.

Vatrogasne ekipe su brzo stigle do splava koji je već bio u plamenu. Brzom i efikasnom intervencijom, požar je lokalizovan, čime je sprečeno da se vatra proširi na okolne objekte.

Nakon uviđaja koji će obaviti nadležne službe biće poznat tačan uzrok izbijanja požara.

